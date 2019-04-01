يوروستات: متوسط معدلات البطالة يواصل التراجع بالاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهرت أحدث التقارير الصادرة اليوم عن مكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات).أن متوسط معدلات البطالة واصل التراجع في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير، فقد بلغت معدلات البطالة في دول منطقة العملة الموحدة (اليورو) وعددها 19 دولة، 7,8% في شهر شباط /فبراير من العام الحالي، مقابل 8,5% من الشهر نفسه من العام الماضي، وهي النسبة الأقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.

أما معدلات البطالة المسجلة في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، فقد بلغت 6,5% في شباط/فبراير 2019، مقابل 7,1% من الشهر نفسه العام الماضي، و”تبقى هذه النسبة هي الأقل منذ بداية عام 2000″، وفق تقرير يوروستات.

وقد سجلت جمهورية التشيك أقل معدل بطالة للفترة التي غطاها التقرير الأخير، إذ لم يتجاوز عدد العاطلين عن العمل فيها 1,9%، تليها ألمانيا 3,1% ثم هولندا 3,4%.

أما المعدلات الأعلى، فلا زالت تُسجل في اليونان 18% ، رغم أن أثينا سجلت تراجعاً هاماً في عدد العاطلين عن العمل ما بين نهاية 2017 وشهر كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتأتي اسبانيا بمعدلات بطالة تصل إلى 13,9% ثم إيطاليا 10,7% من بين الدول التي لا زال معدل البطالة فيها مرتفعاً رغم تراجعه المستمر منذ أشهر.

ويلاحظ التقرير أن انخفاض متوسط معدلات البطالة في أوروبا ككل لم ينسحب على كل من الدانمرك والنمسا، التي بقيت فيها المعدلات ثابتة خلال الأشهر ال12 الماضية.