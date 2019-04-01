رئيس الوزراء الإيطالي يزور قطر الأربعاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي سيقوم يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 نيسان/أبريل، بزيارة رسمية لدولة قطر.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة، أن كونتي “سيلتقي عند الـ11.30 صباحًا، في جلسة خاصة بقصر الديوان الأميري في الدوحة، سمو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، وذلك “بحضور رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ونائبه ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”.

وأشار البيان الى أن رئيس الحكومة “سيقوم عند الـ1.20 بعد الظهر بزيارة المتحف الوطني”، تليها بنصف ساعة، زيارة محطة (DECC) لمترو أنفاق الدوحة، التي أنشأتها شركات إيطالية”، بينما “سيفتتح عن2.30 ظهراً، مقر السفارة الإيطالية الجديد، وإنشاء لجنة قطر لجمعية دانتي أليغيري”.

وخلص البيان الى القول إن رئيس الوزراء “سيزور عند الـ4:30، أسواق (Lulu Group)، التي يتم فيها ولأول مرة، عرض منتجات إيطالية 100٪ من قبل إتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)”.