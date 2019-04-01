ليبيا تعيد لإيطاليا مطلوباً للعدالة لتورطه ببيع أسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي إن “طائرة ستهبط بعد فترة وجيزة في تشامبينو” الدخلي في روما، “لتعيد إلى إيطاليا المطلوب فرانكو جورجي، الفار من وجه العدالة منذ عام 2016 لعمله وسيطاً في بيع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لليبيا”.

وكتب الوزير بونافيدي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الاثنين، أن “ليبيا نفسها، قررت طرد جورجي وإعادته الى إيطاليا، بعد أن طلبنا منها تسليمه”. مؤكداً أن الأمر بمثابة “تشجيع جيد لمفاوضات مقبلة مع ليبيا ونجاح آخر في التعاون القضائي”.

وأشار وزير العدل الى أنه إضافة الى ما تم ذكره “فقد تم إجراء التحقيقات نفسها التي أدت إلى إصدار أمر الحبس الاحتياطي ضد جورجي، بالتنسيق مع السلطة القضائية البريطانية، الأمم المتحدة وسلوفينيا، في تعاون دولي مثمر”.

ورأى بونافيدي أن ما حدث “لهو دليل واضح لمدى أهمية العمل الدقيق الذي يتم يوميًا لضمان تقديم الهاربين والمدانين للعدالة، ممن ظنوا خطأً أن بإمكانهم الافلات بعبور حدود البلاد”، لكن “لن أكلّ أبداً من قول إن الإفلات من العدالة الإيطالية مستحيل”، واختتم بالقول “نحن نواصل العمل، بأقصى درجات التحفظ التي يتطلبها هذا النشاط، لإعادة أولئك الذين ما يزال لديهم حساب معلق مع العدالة الإيطالية”.