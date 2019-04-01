ناتو يحتفل في واشنطن بالذكرى السبعين لتأسيسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يحتفل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالذكرى السبعين لتأسيسه خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله الأعضاء في واشنطن في الفترة ما بين 3 و4 نيسان/أبريل الجاري.

وحول هذا الاجتماع، أكد الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، أنه سيكون فرصة للتأكيد على أهمية ناتو في الحفاظ على الأمن و الاستقرار في البلدان المنضوية تحت لواءه على مدى عقود منذ عام 1949، وسيؤمن فرصة للنظر معاً في المستقبل.

وأشار ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماع، مضيفاً بأن الوزراء سيناقشون في جلسات متعددة، الوضع في أفغانستان ومستقبل الحلف في هذا البلد، والعمل الجاري من أجل محاربة الإرهاب والإنجازات التي تمخضت عن هزيمة تنظيم الدولة (داعش)، وكذلك العلاقات مع روسيا.

وحول العلاقات مع روسيا، أكد الأمين العام للحلف أن موسكو تستمر في “انتهاك” معاهدة الأسلحة المتوسطة المدى وتطوير ونشر صواريخ يصعب اكتشافها، ورأى أن “التصرفات الروسية تضر بالأمن والسلامة في المنطقة”، حسب كلامه.

وأعاد المسؤول الأطلسي التأكيد على شعور الحلف بالغضب تجاه تصرفات روسيا في بحر آزوف، مشيراً إلى أن الوزراء سيتفقون على سلسلة إجراءات من أجل تقديم مساعدات لأوكرانيا وجورجيا في مواجهة “التمدد الروسي”، تتعلق بشكل أساسي بتطوير نظم تبادل المعلومات وتنظيم “جولات” أطلسية للموانئ في المنطقة.

ووصف ستولتنبرغ بـ”الناجح” العمل الذي قاده التحالف الدولي للقضاء على سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق وسورية، ولكن “لا يمكننا الاستكانة لما قمنا به ونتابع العمل من أجل منع عودة هذا التنظيم”، على حد قوله.

وكان حلف ناتو قد نشر مئات المدربين والمراقبين في العراق لمساعدة السلطات على بناء القدرات الدفاعية، موضحاً أن هذا العمل جزء هام من استراتيجية التحالف ضد داعش.

وسيخصص وزراء خارجية الحلف جلسة لبحث موضوع المساهمات المالية في موازنات الدفاع، إذ من المقرر أن ترتفع مساهمات الدول الأوروبية وكندا في موازنات الدفاع عام 2020 إلى 100 مليار دولار أمريكي.