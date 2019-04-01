وزير شؤون القدس الفلسطيني: خطوات البرازيل تستوجب ردا عربيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أدان وزير شؤون القدس الفلسطيني عدنان الحسيني، قرار البرازيل افتتاح مكتبا تجاريا بصفة دبلوماسية في القدس ونية الرئيس البرازيلي زيارة حائط البراق (الحائط الغربي) ، اليوم الاثنين، برفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال الحسيني في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الخطوات البرازيلية غير المسبوقة تمثل إنتهاكا فظا وصريحا لقرارات الشرعية الدولية وإعتداءا على حقوق شعبنا الفلسطيني في عاصمته الأبدية”.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “إن إفتتاح المكتب التجاري وزيارة حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة هو إنجرار مع المحاولات الاسرائيلية غير المشروعة لضم القدس الشرقية”.

ودعا الحسيني”البرازيل الى التراجع عن قراراتها والى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي نصت على ان القدس بحدود 1967 هي مدينة محتلة وان الاحتلال الاسرائيلي لها باطل ولاغ وغير شرعي”.

وقال الحسيني إن” الخطوات البرازيلية تستدعي ردا واضحا وحاسما من الدول العربية التي عقدت قمتها أمس في تونس”.

واشار الحسيني في هذا الصدد الى” كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية والتي حذر فيها من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع اعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وانها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر ان قامت بذلك”.