إيطاليا ترد على تحذيرات أمريكية بشأن المخاطر الامنية لمذكرة التفاهم مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت الحكومة الايطالية نفيها وجود أية مخاطر على أمن البيانات بسبب مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين والمتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، وذلك تعليقا على تحذيرات بهذا الصدد أطلقها السفير الامريكي لدى روما.

وقال وزير الداخلية، ماتيو سالفيني في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين إن “اتفاقيات طريق الحرير (الحزام والطريق) هي اتفاقيات تجارية لا تعرض أمن البيانات للخطر، والتي من ضمن مسؤولياتي”.

وكان سفير الولايات المتحدة لدى إيطاليا، لويس إم آيزنبرغ، قد نوه في ندوة أقامها مركز الدراسات الامريكية إحتفاءا بمرور 70 عامًا على تأسيس حلف شمال الاطلسي (ناتو)، بأن “إيطاليا حسنت فعلت بحذفها تقنية إتصالات الجيل الخامس من مذكرة التفاهم” مع بكين، مشيرا إلى أن “إيطاليا هي أول دولة من مجموعة السبع الكبرى التي توقع اتفاقية طريق الحرير”. واضاف “لا يمكن للولايات المتحدة تبادل المعلومات مع الدول التي تعتمد التقنيات الصينية ، وسوف يكون لذلك آثار طويلة الأجل ونحن قلقون للغاية بشأن عواقب ذلك على العمليات التشغيلية المتداخلة في إطار حلف ناتو”.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد اتهمت شركة هواوي، صاحبة التقنيات المتطورة في نظم إتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة، بالتجسس على الشركات الغربية وبإرتباطها مع الاستخبارات الصينية.