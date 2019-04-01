إيطاليا تشن هجوماً عنيفاً على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب تقرير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شن نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية الايطالي، لويجي دي مايو هجوماً عنيفاً على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب إصدار الاخيرة تقريراً إنتقد سياسات الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا وتحدث عن تباطؤ الانتعاش ومشاكل هيكلية، مع إنتاجية ضعيفة أو سلبية منذ 25 عامًا.

وفي معرض رده على تقرير المنظمة، الذي إنتقد إلغاء الحكومة لإصلاحات سابقة لرفع سن التقاعد ودعمها للعاطلين عن العمل ماليا (ما يعرف بدخل المواطنة)، قال دي مايو “سنمضي قدماً بهدف استعادة الكرامة للمواطنين الايطاليين”. واضاف، في إشارة إلى المنظمة التي تتخذ باريس مقراً بها، “هناك أشخاص يجلسون في مكاتبهم على بعد آلاف الأميال، يعتقدون أن على إيطاليا تنفيذ سياسات تقشفية لإعادة النمو؟ حسنًا عليهم القيام بذلك في ديارهم”.

واضاف دي مايو، في تصريح مكتوب عبر صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) للتواصل “المنظمة طالبت في شهر أيلول/سبتمبر بعدم شطب قانون سن التقاعد (الذي أقرته حكومة التكنوقراط بقيادة رئيس الوزراء الاسبق ماريو مونتي)، اليوم تطالب في تقرير جديد بإلغاء نظام الكوتا 100 للتقاعد (مجموع سنوات الخدمة للعاملين إضافة إلى أعمارهم ) لأنه يخلق ديون وعدم مساواة. ثم تكتب المنظمة في تقريرها أن دخل المواطنة يشجع على التوظيف غير الرسمي ومصيدة للفقر. هل تعلمون ماذا يعني كل هذا؟ يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح”. وأردف “أنا احترم وجهة نظر الجميع. ولكن عندما لا يتركون أية فرصة للهجوم على بلادي وعلى الايطاليين. لا أنا لن قبل ذلك”.