كونتي: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاكثر تشاؤماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير بشأن الاقتصاد الإيطالي بأنها “من بين الأكثر تشاؤما لتلك التي صدرت حتى الآن” حول مسار الاقتصاد الايطالي.

وقال كونتي “إنها (التقديرات) تقلل تماما من التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للتدابير التوسعية التي قدمناها مع قانون الموازنة”

وأضاف كونتي “غدا في قصر كيجي (مقر رئاسة الوزراء ) سوف تتاح لي الفرصة خلال الاجتماع مع الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للحوار وتجديد معارضتي القوية على تقديرات المنظمة، كما قمنا بالفعل بذلك أثناء النقاش التقني الذي جرى في باريس شباط/فبراير الماضي. سأؤكد مجددًا أن أساسيات الاقتصاد الإيطالي تظل قوية حتى في ظل التباطؤ في النمو الاقتصادي على المستوى الدولي”.