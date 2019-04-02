المفوضية: رايان إير بين أهم مسببات التلوث أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – صنفت المفوضية الأوروبية أنشطة شركة الطيران الإيرلندية (رايان إير) المنخفضة التكلفة، من بين أهم مسببات التلوث في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية في أحدث معطيات نشرتها اليوم، إلى أن أنشطة الشركة، التي تنقل 130 مليون شخص سنوياً، تؤدي إلى انبعاثات هائلة للغازات الدفيئة، معبرة عن القلق بسبب عدم قيامها بأي عمل من شأنه تخفيف هذا التلوث.

وترى جمعية نقل وبيئة غير الحكومية التي قدمت معطياتها للمفوضية حول هذا الموضوع، أن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن أنشطة الشركة قد زاد بمعدل 9,6% عام 2018 عما كان عليه الحال في العام الذي سبقه، وبمعدل 49% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتقول المفوضية: “هذه النسبة تضاهي الانبعاثات الناتجة عن أنشطة كل قطاع النقل الجوي في الاتحاد”.

ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن عمل رايان اير يتعارض تماماً مع الجهود الأوروبية الرامية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن جهته، نبه المسؤول في منظمة (نقل وبيئة) أندرو ميرفي، إلى خطورة التساهل مع أنشطة رايان إير باعتبارها من الشركات التي نجحت في التهرب من نظام ضريبي عادل وكذلك في الاستدارة على التشريعات الأوروبية.

ويعتبر ميرفي أن قطاع النقل الجوي هو من أهم القطاعات الملوثة في أوروبا بعد الفحم، فـ”حان وقت تغيير السياسة الأوروبية”، وفق كلامه.