رئيس الوزراء الإيطالي يحذّر من مخاطر عدم تقاسم مسؤوليات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من مخاطر نقص تقاسم المسؤولية في مجال الهجرة في الإتحاد الأوروبي.

وأضاف كونتي في تصريح للصحفيين الثلاثاء، عقب لقائه بالعاصمة الايطالية روما، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه على صعيد الهجرة، “أكدت للرئيس يونكر أنه لا بد من تنفيذ سريع للنتائج التي تم التوصل إليها خلال مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2018″، فـ”لا يجوز الاستمرار بالعمل دون اعتبار أن من يصل الى إيطاليا، اليونان أو إسبانيا (من المهاجرين)، يصل الى أوروبا”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى “إعادة تأكيد القلق من ناحية أن تعزيز خفر السواحل والحدود الأوروبية إن لم يغيِّر معيار تقاسم المسؤولية، فلن يعود بفائدة كبيرة”، بل أن هذا الأمر “سيجازف بأن يصبح في الواقع، عامل جذب محتمل للمهاجرين إلى الحدود الجنوبية لأوروبا”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول إن “هذا وهم سيكلفنا ملايين اليوروهات إن لم نتوصل إلى إدارة مشتركة للتدفقات الهجرة وآلية إعادة توزيع المهاجرين”.