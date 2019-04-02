وزير الخارجية الايطالي يزور الولايات المتحدة الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية عن زيارة لوزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث سيلتقي غداً الاربعاء مستشار الأمن القومي، جون بولتون وفي وقت لاحق من نفس اليوم نظيره الامريكي، مايك بومبيو، حيث سيشاركان في الحدث الاحتفالي لمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس حلف شمال الاطلسي (ناتو).

ونوهت الخارجية الايطالية بأن الزيارة تأتي في إطار “القيمة الاستراتيجية، التي لا غنى عنها، للتحالف الراسخ والعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة” بين البلدين.

كما تشمل إجتماعات رئيس الدبلوماسية الايطالية لقاء مع كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر ، وكذلك مع رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ، السناتور ليندسي غراهام وزعيم الاغلبية، السناتور ميتش ماك كونيل، فضلاً عن إجتماع آخر مع عضو الكونغرس الأمريكي، رئيس (تجمع الحرية)، مارك ميدوز .

وسيشارك ميلانيزي في اليوم التالي في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي بواشنطن، والذي سيولي إهتماماً خاصة للقضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب والأمن ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.