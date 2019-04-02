تقرير دولي: لا يزال ملايين البشر يعانون من انعدام الأمن الغذائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشف تقرير دولي مشترك أُعد من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، النقاب عن استمرار معاناة ملايين الناس من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن 113 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي عام 2018، مقابل 124 عام 2017، وذلك في 53 دولة حول العالم.

وترى الهيئات الدولية أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل تحدياً عالمياً، ما يستدعي حشد جهود كافة الأطراف الفاعلة لتطويق خطر الأزمات الغذائية.

وأشار التقرير إلى ضرورة البحث عن طرق مبتكرة للتصدي للأزمات الغذائية ومنع حدوثها.

ورأى معدو التقرير أن “وباء” الجوع الحاد لا زال يفتك بالملايين، وأن “الأمر يتركز في 8 دول هي أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، نيجيريا، جنوب السودان، السودان، سورية واليمن”، حسب النص.

ولاحظ التقرير أن “الجوع الحاد بقي على مستواه أو زاد في 17 دولة في العالم”، مشدداً على “غياب معطيات ذات مصداقية بالنسبة للأوضاع الغذائية في دول مثل فنزويلا وكوريا الشمالية”.

ونوه التقرير بأن “الأسباب الرئيسية لظاهرتي انعدام الأمن الغذائي والجوع الحاد تعود إلى التغير المناخي والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى الحروب والصراعات المسلحة”.

ورأت منظمة الأمم المتحدة أن “إنهاء الجوع يحتم مواجهة أسبابه الرئيسية الجذرية، مثل الصراعات وعدم الاستقرار وتطويق تأثيرات التغير المناخي”.

هذا وتمثل نتائج التقرير دعوة قوية لتعزيز العمل على مسارات متوازية تتمثل بين الوقاية والاستجابة للاحتياجات ومزيد من الاستثمار في صنع السلام والأمن المستدامين.

وكان الاتحاد الأوروبي، أحد الأطراف المشاركة في إعداد التقرير، قد أكد أنه خصص مبالغ تصل إلى 9 مليار يورو للفترة ما بين 2014-2020 من أجل مساعدة الهيئات الدولية على التصدي لظاهرة الجوع.