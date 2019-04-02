البابا: الشباب يبتعدون عن الكنيسة بسبب الفضائح الجنسية والمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – اعترف البابا فرنسيس بإن “الفضائح الجنسية والمالية تبقي الشباب بعيدين عن الكنيسة”.

وفي الإرشاد الرسولي (كريستوس فيفيت) أي “المسيح حيّ”، لما بعد السينودس الخاص بالشباب، والذي نُشره الفاتيكان اليوم، أضاف البابا أن “هناك شباباً يشعرون بحضور الكنيسة على أنه مزعج بل ومثير للحنق أيضا”، مؤكدا أنه “سلوك تمتد جذور في أسباب جدية وجديرة بالإحترام أيضا”.

واستعرض البابا من بين هذه الأسباب: “الفضائح الجنسية والمالية، عجز الكهنة عن لمس الأمور الحساسة لدى الشباب بشكل ملائم، الدور السلبي المنوط بالشباب داخل المجتمع المسيحي، وضعف الكنيسة في مراعاة مواقفها العقائدية والأخلاقية إزاء المجتمع”.

وفيما يتعلق بالإستغلال الجنسي للقاصرين من قبل الكهنة، ضمن البابا التزامه والكنيسة “باعتماد تدابير وقائية صارمة”، معربا عن “الامتنان لمن يمتلك الشجاعة للتنديد بالشر الذي عانى منه”، ولنتذكر في الوقت نفسه، أن “الكهنة الذين لطخوا أنفسهم بارتكاب هذه الجرائم البشعة ليسوا الأغلبية”.

وخلص بيرغوليو مطالباً الشباب، بأنهم “إن رأوا كاهنًا معرضًا للخطر لأنه يسلك الطريق الخطأ، أن يمتلكوا الشجاعة لتذكيره بالتزامه تجاه الله وشعبه”.