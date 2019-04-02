منظمة إنسانية: اختفاء قارب هجرة يحمل 50 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة إنسانية إنه لم تعد هناك أخبار عن قارب يحمل على متنه 50 شخصاً، انطلقت منه مكالمة هاتفية إلى (Alarm Phone) الليلة الماضية.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

وكتب المشروع في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، متسائلا “أين هم؟ الليلة الماضية في حدود الساعة 10 مساءً، كان هناك حوالي 50 شخصًا، بينهم رجال ونساء وأطفال على متن قارب بالقرب من ساحل ليبيا”، وتابع “لقد اتصلوا بنا وأرسلوا إلينا موقعهم إحداثياتهم”، لكن “الاتصال انقطع فجأة”، ولقد “نجحنا في الاتصال بهم مرة واحدة فقط، عند الساعة بعد العاشرة بدقيقتين”.

وفي القضية ذاتها، تدخلت منظمة (أوبن آرمز) أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن “ليبيا لا تستجيب وكذلك إيطاليا. لا أحد ينسق عمليات الإغاثة، لا سفينة .. لا أحد بتاتا”، متسائلة “كم ضحية ستكلف هذه الانتخابات الأوروبية؟ أيتعين علينا الانتظار حتى أيار/مايو للعودة إلى إنقاذ حياة الرجال والنساء والأطفال؟”، في إشارة الى موعد انتهاء الانتخابات.

ويكرس مشروع (Alarm Phone) خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.