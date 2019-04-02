وزير الداخلية الإيطالي يعلن إعادة 13 مواطناً رومانياً إلى بلادهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “إن رحلة ستنطلق من روما متوجهة الى بوخارست لإعادة 13 سجينًا إلى رومانيا”، والذين “سيمضون مُدد عقوباتهم في بلادهم الأصلية”.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات خلال زيارته لعاصمة جزيرة سردينيا، كالياري (جنوب) الثلاثاء، أن هؤلاء المساجين، “قد أدينوا بجرائم الاعتداء الجنسي، القتل، استعباد الأشخاص، السطو، المتاجرة بالبضائع المسروقة، الاختطاف والتحريض على الدعارة”.

وذكر سالفيني أن “من دواعي سرورنا، على هذا الصعيد أيضا، أن نحقق ما وعدنا به، ليتمكن المجرمون الأجانب الموجودون في زنازننا من إمضاء مدة عقوبتهم في بلدهم الأصلي”، مبينا أن “رحلة هؤلاء الثلاثة عشر، ستكون مجرد فاتحة ما يعمل عليه زميلي (وزير العدل ألفونسو) بونافيدي مستعينا بدعمي الكامل”، واختتم مكرراً شعاره “من الأقوال إلى الأفعال”.