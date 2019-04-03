اشتية: تمديد مهلة تشكيل الحكومة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل الحكومة، محمد اشتية أن الرئيس محمود عباس وافق على طلبه “تمديد مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكّل بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي”.

وكان من المتوقع ان يعلن اشتيه عن حكومته الجديدة خلال الأسبوع الجاري.

ويتيح القانون الفلسطيني له مدة 5 اسابيع لتشكيل الحكومة تنتهي الأسبوع القادم.

وقال اشتيه في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، “إن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها بالحكومة قد أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب الفلسطيني الذي أكد أن قراره سيُتخذ خلال يومين”.

ومن المتوقع ان تشارك 6 فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية في الحكومة ولكن الجبهتين الشعبية والديمقراطية اعلنتا عدم مشاركتهما في الحكومة.

وكان اشتية قد أعلن قبل أيام أن الأسبوع القادم سيشهد عرض التشكيلة الوزاريّة على الرئيس محمود عباس، بعد أن أنهى المشاورات مع الفصائل وتلقى ردودا من معظمها في بيئة وصفها بإيجابيّة والمساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.

وتخلف الحكومة القادمة التي يغلب عليها الطابع الفتحاوي الحكومة الحالية برئاسة رامي الحمد الله.

وبسبب عدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني فإن الحكومة تتشكل بمرسوم رئاسي.