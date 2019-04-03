كونتي: تقارب واسع النطاق خلال اللقاء مع أمير قطر بالدوحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الدوحة-روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إجتماعه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري بالدوحة بـ”الودي للغاية”.

وقال كونتي للصحفيين في أعقاب اللقاء الاربعاء، “أنا سعيد للغاية”، فالاجتماع مع الامير شهد “تقاربا واسع النطاق حول الإرادة المشتركة للإرتقاء بحجم التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية ومجالات أخرى، مثل الطاقة سيتم تعزيزها”.

وكانت وكالة الانباء القطرية (قنا) قد ذكرت أن الامير سيبحث مع ضيفه الإيطالي “علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، كما سيتناولان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك”. ونوهت بأن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للدوحة تتوج “مسيرة استثنائية من تطور العلاقات بين الدوحة وروما نحو شراكة استراتيجية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية والرياضية وكافة المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين”.

وسيفتتح كونتي خلال الزيارة المقر الجديد للسفارة الإيطالية بمنطقة الخليج الغربي في الدوحة.

كما سيزور رئيس الحكومة الايطالية متحف قطر الوطني، الذي تمّ إفتتاحه مؤخراً، وكذلك محطة مترو أنفاق جديدة أشأتها شركات إيطالية، فضلاً عن ركن دائم للمنتجات الإيطالية في مجمع لولو هايبر ماركت في المسيلة.