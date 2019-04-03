البابا: الرياضة تساعد على تجاوز الصراعات وتوحيد الناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الرياضة لغة عالمية توحد جميع الشعوب وتساعد في التغلب على الصراعات وتلم شمل الناس”.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، ذكّر البابا بأن “اليوم يُحتفل باليوم العالمي السادس للرياضة من أجل السلام، الذي دعت إليه الأمم المتحدة”.

وذكر البابا أن “الرياضة تمثل أيضاً، مصدراً للفرح وللعواطف الهائلة، وهي مدرسة تتلقى فيها الفضائل التنشئة من أجل التنمية البشرية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات”.

وخلص بيرغوليو الى القول “أتمنى للجميع مشاركة فعّالة في الحياة كما في الرياضة”.