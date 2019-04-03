الاتحاد الأوروبي: مساعدات إنسانية لليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات بقيمة 6 مليون يورو للمهجرين في داخل ليبيا بسبب الصراع المستمر منذ 2011، ما يرفع قيمة المساعدات الأوروبية المقدمة لليبيين إلى 15 مليون يورو للفترة ما بين 2018-2019.

وستسمح هذه المساعدات لليبيين الأكثر فقراً بالحصول على الأغذية والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية الأساسية، فـ”من المهم أن تحترم كافة الأطراف المتقاتلة في ليبيا القانون الدولي الإنساني وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل والوصول إلى المحتاجين بدون عوائق”، حسب كلام المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس.

ونوهت المفوضية بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصحة في ليبيا والذي يعاني من نقص حاد في الإمكانيات البشرية وشح الأدوية وعدم توفر المعدات وتدهور وضع البنى التحتية.

وتؤكد المفوضية أن معوناتها لليبيا موجهة أيضاً لصالح مشاريع إنسانية تعنى بالحماية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمدنيين.

ويعد المسار الإنساني من أهم عناصر “المساعدة والدعم” التي يقدمها الإتحاد الأوروبي لليبيا، حيث تعمل المؤسسات والدول الأوروبية على توفير دعم سياسي وأمني للمساعدة على عودة الأمن والاستقرار للبلاد.