اتحاد إسلامي إيطالي: تمويل قطر لنا نقطة في بحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد إسلامي إيطالي إن التمويل الذي تلقيناه من دولة قطر يعادل نقطة في بحر، إذا ما نظرنا الى بقية استثماراتها في أنحاء البلاد.

هذا وقد ذكر الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، في كتابهما الاستقصائي “أوراق قطر”، إن الإمارة الخليجية “مولت 113 مشروعًا لمساجد ومراكز إسلامية جديدة في جميع أنحاء أوروبا عام 2014 فقط، بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون يورو، من خلال مؤسسة قطر الخيرية، وهي مؤسسة مستقلة رسمياً، لكن يتم تمويلها فعليًا إلى حد كبير من قبل أمير قطر”، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أضاف الرئيس الوطني لإتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا (أوكوي) وإمام بولونيا، ياسين لفرم “إذا نظرنا الى الحجم الفعلي للتمويل الذي وصلنا من مؤسسة قطر الخيرية مقارنة بالأموال التي دخلت إلى إيطاليا من قطر نفسها على صعيد التبادل التجاري، فإن تجربتنا معها تمثل نقطة في بحر”.

وتساءل الإمام المغربي الأصل “كيف يمكن أن تكون هناك ناطحات سحاب في ميلانو وعلامات تجارية في أيدي قطر كلياً، وليس هناك من يشعر بالإهانة؟”، وإن “كنا نريد الحديث عن أنهار من المال، فعلينا القيام بذلك في إشارة إلى الاستثمارات بالعلامات التجارية الإيطالية”.

واستنكر لفرم “وجود معايير مزدوجة”، وأنه “يوم زيارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للدوحة (التي بدأت أمس)، لا يأتي في ذهني إلا مهمة تشرين الأول/أكتوبر الماضي لوزير الداخلية ماتيو سالفيني في إمارة قطر”، وأردف مجادلا “عند ممارسة الأعمال التجارية، لا غبار على قطر”، التي “تبدو دولة ليبرالية وتقدمية”.

وخلص رئيس (أوكوي) الى القول إن “مؤسسة قطر الخيرية بدأت بتمويل مشاريع اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ثم أدارت لنا ظهرها”.

وقد جاء في كتاب الصحفيين الفرنسيين الذي صدر اليوم الأربعاء في فرنسا، أن “إيطاليا هي الدولة التي تلقت شريحة أكبر من هذه التخصيصات، تجاوزت الـ22 مليون يورو، مقسمة إلى 45 مشروعًا، منتشرة بشكل خاص في الشمال (سارونو، بياتشينتسا، بريشيا وأليسّاندريا)، وكذلك في الوسط والجنوب، وفي صقلية على وجه التحديد، من خلال 11 مشروعًا”، بل “وحتى في مراكز صغيرة مثل كوميزو وفيتّوريا”.