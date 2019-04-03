توافق إيطالي-قطري بشأن أهمية استقرار الشمال الإفريقي، ليبيا بالأخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الدوحة-روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على أن هناك توافقا في الآراء مع أمير قطر، الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الحاجة إلى تحقيق “أقصى قدر من الاستقرار في شمال إفريقيا وليبيا، على وجه الخصوص”

وقال كونتي للصحفيين خلال زيارته لمتحف قطر الوطني بالدوحة، “مع أمير قطر قمنا بتحليل القضايا الدبلوماسية الأكثر سخونة مثل ملفات ليبيا والجزائر وتونس. وتبادلنا الآراء، وكلنا نريد أقصى قدر من الاستقرار في شمال إفريقيا وليبيا، على وجه الخصوص”.

وفي الشأن الليبي، أضاف “إذا تأخر إجراء انتخابات حرة، فإن ذلك سيزيد من خطر التصعيد العسكري”.

وكانت وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا) قد ذكرت أنه خلال الجلسة التي عقدت قبل ظهر الاربعاء بين الأمير وضيفه الايطالي في الدوحة، جرت “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا”.

ويعمل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة على أن يتمكن “الملتقى الوطني الليبي الجامع”، الذي سيلتئم في مدينة غدامس أواسط الشهر الجاري، من رسم خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى رئاسية، أو من خلال انتخابات تتم على مراحل.