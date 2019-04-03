قادة جنوب السودان في زيارة للفاتيكان الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن قادة جنوب السودان سيقومون بزيارة الفاتيكان الأسبوع المقبل.

وأوضح ذلك الناطق المؤقت باسم الفاتيكان، أليساندرو جيزوتّي، في مذكرة الأربعاء، “يمكنني تأكيد القول بأن هناك برنامج لرياضة روحية لقادة جنوب السودان الأسبوع المقبل في الفاتيكان”.

وكان موقع (إل سيزمولوغو) الإخباري، القريب من الفاتيكان، قد أفاد في الأيام الأخيرة، أن “رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة ريك مشار، سيلتقيان يوم 9 نيسان/أبريل في الفاتيكان بدعوة من البابا فرنسيس”، وذلك “تشجيعا لتنفيذ اتفاق السلام”.

ووفقا للموقع ذاته، فقط “أعلن الزعيمان أنهما تلقيا دعوة خاصة من البابا فرنسيس، وعبر كلاهما عن عزمهما الذهاب إلى الفاتيكان”، على الرغم من أن “رحلة مشار، الذي يخضع للإقامة الجبرية في الخرطوم، ستعتمد على الترخيص الذي يجب أن يحظى به من جانب الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)”.