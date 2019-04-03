الاتحاد الأوروبي: استقالة بوتفليقه بداية مرحلة جديدة في الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، الإستقالة يشكل “بداية لمرحلة جديدة من عملية الانتقال السياسي” في البلاد.

وأشار متحدث باسم الاتحاد، في رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاربعاء، إلى أن بروكسل ستستمر في تشجيع الجزائريين على العمل من أجل البحث عن مخرج ديمقراطي وسلمي.

وقال: “يجب أن يتسم العمل بروح من التعاون والحوار”.

ودأب الاتحاد الأوروبي على التأكيد على أهمية الشراكة القائمة بين بروكسل والجزائر، مشدداً على التزامه العمل على تعميقها.

وكانت بروكسل قد أكدت في بداية الحراك الشعبي الجزائري قبل ما يزيد عن الشهر على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين بالتجمع والتظاهر السلمي، والحفاظ على سيادة الدولة.

وقد انطلق الحراك الشعبي الجزائري للتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لولاية دستورية خامسة، قبل أن يتطور ليصبح مطالبة بتغير شامل للنظام القائم في البلاد.