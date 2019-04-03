كونتي: لم نوقع على إتفاقيات جديدة مع القطريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الدوحة- روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أنه لم يوقع على أي إتفاقيات جديدة مع الجانب القطري خلال زيارته الرسمية للدوحة اليوم الاربعاء، والتي تضمنت جلسة إجتماع مع أمير قطر، الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري.

وقال كونتي، للصحفيين الايطاليين المرافقين له، “لم نوقع أي اتفاقات، كان اليوم يومًا سياسيًا لتبادل الآراء بين قادة البلدين، حيث وضعنا الأسس لاتفاقيات تجارة مستقبلية”.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي “لدينا شركات رائدة، كمجموعة إيني للطاقة وشركة سنام (الناشطة في مجال الغاز الطبيعي) ومجموعة فينكانتييري (صناعة السفن) وليوناردو (المتخصصة في مجالات الدفاع والفضاء والأمن)، تعمل بربحية كبيرة في هذا البلد. إنطلاقاً من الحوار المثمر بين إيطاليا وقطر، أتوقع أن تكون شركاتنا شاهداً على الاهتمام الذي يحظى به بلدنا” هنا في الدوحة.