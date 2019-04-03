سالفيني يطالب سفينة ألمانية أنقذت مهاجرين قبالة ليبيا بإنزالهم بميناء هامبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني سفينة إنقاذ، تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، بإنزال مهاجرين، أنقذتهم أمام المياه الليبية، في ميناء هامبورغ.

وكتب سالفيني، الذي أعلن إغلاق موانئ بلاده أمام سفن المهاجرين، في تغريدة الاربعاء “سفينة ترفع العلم الألماني، تتبع لمنظمة غير حكومية ألمانية، مالكها ألماني الجنسية وقبطانها ألماني من مدينة هامبورغ، تدخلت في المياه الليبية وتطالب بميناء آمن؟. حسنًا، فلتذهب إلى هامبورغ”.

وكانت سفينة الانقاذ الألمانية التي تحمل إسم (إيلان الكردي)، الطفل السوري الذي عُثِر عليه ميتا في عام 2015 على شاطئ تركي، قد أنقذت 64 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة الساحل الليبي. وقالت (سي أي)، المنظمة الألمانية غير الحكومية التي تسيّر السفينة لاحقاً في تغريدة “المهاجرون جميعهم آمنون على سفينتنا”، بينما طالبت شبكة منظمات إنسانية إيطالية السلطات في مالطا و روما بتحديد ميناء آمن لإنزالهم.