بولتون: حوار عظيم مع وزير الخارجية الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون عن حوار “عظيم” أجراه مع وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، تطرقا فيه إلى الاوضاع في “نصف العالم”، على حد وصفه.

وكتب بولتون، المقرب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في تغريدة الاربعاء “حوار عظيم مع صديقي وزير خارجية إيطاليا. لقد غطينا (أحداث) نصف العالم. الشرق الاوسط وروسيا والصين وفنزويلا. كل المناطق التي بوسع الولايات المتحدة وإيطاليا العمل فيها معاً”.

ويقوم ميلانيزي حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية، يلتقي فيها مسؤولين كبار في إدارة واشنطن، من بينهم نظيره الامريكي مايك بومبيو، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، كما يجتمع مع رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ، السناتور ليندسي غراهام وزعيم الاغلبية، السناتور ميتش ماك كونيل، فضلاً عن إجتماع آخر مع عضو الكونغرس الأمريكي، رئيس (تجمع الحرية)، مارك ميدوز .

ويشارك ميلانيزي في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي بواشنطن، والذي سيولي إهتماماً خاصة للقضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب والأمن والاوضاع في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.