إيطاليا: حزب معارض يطالب الحكومة بإحاطة البرلمان عن “الوضع العسكري المتدهور” في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب الحزب الديمقراطي المعارض في إيطاليا رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي بإحاطة البرلمان بشأن “الوضع العسكري في ليبيا الذي يتدهور بطريقة سريعة ومقلقة للغاية، حيث تتواجد قوات الجنرال خليفة حفتر على بعد 100 كيلومتر من طرابلس”، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.

وقالت رئيسة كتلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ليا كوارتابيللي إن “ليبيا في قلب اهتماماتنا الإستراتيجية ولا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأن شيئًا لم يحدث”. وأردفت في تصريح صحفي “نود أن نعرف من رئيس الوزراء كونتي ماهية المصالح الإيطالية التي يتوسط بشأنها ومدى اهتمام حكومتنا بليبيا، بعد أن لاحظنا أنه لم يرد ذكر إسم ليبيا في هذه القاعة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، على الرغم من المطالب المتعددة المقدمة من المعارضة”.

ونوهت البرلمانية المعارضة بأنه “لقد رأينا جميعًا الصور التي تمّ إلتقاطها في قمة باليرمو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقال رئيس الوزراء كونتي حينها إنه يسعى التوسط بين الرئيس السراج والجنرال حفتر. هل هذه هي النتائج: التقدم السريع لقوات الجنرال حفتر للسيطرة على طرابلس؟. إنني أتساءل عماذا تحدث رئيس الوزراء في قمة باليرمو. لهذا السبب نطلب من رئيس الحكومة كونتي بإحاطة البرلمان في أقرب وقت ممكن”.