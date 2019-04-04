الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو عن غزة تظهر حجم مؤامرة “صفقة القرن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات (بنيامين) نتنياهو عن غزة “تظهر حجم مؤامرة (صفقة القرن)، والتي ستشكل إذا ما نفذت مؤامرة على الدول العربية بحجم المؤامرة على فلسطين”، مشيرا إلى أن “هذا ما حذر منه الرئيس محمود عباس باستمرار، ولذلك كان رفضه التنازل عن القدس هو حجر الزاوية لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية والقومية العربية”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد كشف عن أنه عرض على قادة عرب تولي المسؤولية عن قطاع غزة بعد دحر حركة (حماس) “ولكن لم يتطوع اي منهم للقبول”.

وقال أبو ردينة: “على حماس أن تعي تماماً ما يخطط لها لتكون جزءاً من ما يسمى بـ(صفقة القرن)، والتي ثمنها تهويد القدس، وتصفية الهوية الفلسطينية، والتنازل عن الحرية والاستقلال”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية.

كما جدد الناطق بإسم الرئاسة التأكيد مرة أخرى على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بأنه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة بدون القدس، وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية تحافظ على الثوابت الوطنية والقومية، حتى رفع علم فلسطين على القدس ومقدساتها، وتحقيق الحرية والاستقلال، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.