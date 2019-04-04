صحيفة بلجيكية: الجزائريون حققوا نجاحاً وليس نصراً نهائياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اهتمت صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية بتطورات المشهد على الساحة الجزائرية، مشيرة إلى أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه تمثل نجاحاً للجزائريين وليس نصراً نهائياً.

ورأت لوسوار في مقالها الافتتاحي اليوم، أن ما يجري في الجزائر يدعو للإعجاب وينعش الآمال، فقد رفض الشعب الجزائري ترشيح الرئيس بوتفليقه لولاية رئاسية خامسة، وتطور هذا الرفض ليصبح رغبة في التخلص نهائياً من نظام فاسد.

وقد تعرض الرئيس الجزائري الموجود في سدة الحكم منذ 1999، إلى جلطة دماغية عام 2013 تسببت في تراجع قدراته الجسدية وبالتالي قدرته على الإمساك بزمام الأمور في البلاد.

وتصف الصحيفة تحرك الشعب الجزائري منذ 22 شباط/فبراير الماضي، بحالة رفض سلمي مطلق لتحالف قائم منذ عقود بين الجيش وعالم الأعمال، “قام أقطابه بترشيح الرجل المريض بسبب عدم اتفاقهم على بديل يحمي مصالحهم”.

وحذرت الصحيفة من مغبة الوقوع في فخ إعادة استنساخ النظام القديم، فهو رغم الخلل الذي أصابه لم يقل بعد كلمته الأخيرة بعد.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: “يحتاج الجزائريون للحلم والطموح، ولكنهم أيضاً بحاجة للتعقل والوضوح”.