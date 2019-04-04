الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لإيران لمواجهة آثار الفيضانات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مبلغ مبدئي قدره 1,3 مليون يورو لإيران كدعم طارئ بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وستساهم الأموال الأوروبية في تلبية الاحتياجات الملحة لسكان المناطق المتأثرة بالفيضانات وكذلك لمجموعات سكانية هُجرت من مواطنها بسبب الظروف المناخية.

وستقدم هذه المساعدات للمنظمات المحلية والإقليمية العاملة ميدانياً، والتي تمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من الكوارث الطبيعية.

وقد دأبت المفوضية على تقديم المساعدات لإيران منذ أكثر من 20 عاماً وذلك لمساعدة السلطات هناك على مواجهة آثار الظروف المناخية وكذلك التعامل مع اللاجئين القادمين إلى البلاد ودعم المجموعات الأكثر فقراً من الشعب الاير اني.