تقرير إيطالي: انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة 80٪ لكنه ليس خبراً جيداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال تقرير إيطالي إن عدد المهاجرين الوافدين عن طريق البحر الى إيطاليا انخفض عام 2018 بنسبة 80٪ مقارنة بالعام السابق، وبذلك فمن المؤكد أنه يمكن اعتبار ما سميت بحالة طوارئ تدفقات الهجرة، قد انتهت.

وأوضح التقرير السنوي لمركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الذي تم تقديمه اليوم، أن “الانخفاض الحاد في عدد الوافدين لا يمكن ولا ينبغي اعتباره خبراً ساراً”، فـ”المستثنى الأول من الحماية الإنسانية هم اللاجئون الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى بلادنا أو أوروبا”.

وتابع التقرير “نحن ندرك أيضًا أن انخفاض عدد الوافدين يرتبط بشكل أساسي بزيادة عمليات خفر السواحل الليبي”، فـ”85٪ من المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو ايقافهم في البحر المتوسط، ​​أعيدوا إلى ليبيا واحتجزوا هناك في ظل ظروف تصفها الأمم المتحدة بغير المقبولة”.

وسجل تقرير أنه “حتى هذا العام، كان العديد من الأشخاص الذين لجأوا إلى فروع مركزنا، كانوا ضحايا عنف خطير في مراكز الاحتجاز الليبية”. وقد “ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب بالعصي، الكي بالسجائر أو الصدمات الكهربائية أثناء اتصالهم بأفراد أسرهم هاتفيا، لغرض ابتزاز أموالهم”، وكذلك “للضرب العشوائي لأغراض عقابية أو تخويفية، على سبيل المثال لمنع الاحتجاجات على ظروف السجن والعمل القسري الذي أجبروا عليه”.

وأشار تقرير المركز اليسوعي الى أن “الجهود المبذولة لمنع وصول اللاجئين إلى الأراضي الأوروبية، تخص جميع دول أوروبا”، مبينا أن “مكاتبنا أتمّت عام 2018 عمل رصد للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، حيث “تم إجراء 117 مقابلة في صقلية ومالطا واليونان ومواقع حدودية مختلفة في رومانيا وكرواتيا وصربيا وفي جيب مليلية الإسباني بالمغرب”.

وخلص التقرير الى القول “من بين التجارب التي تم جمعها، ظهرت حالات إعادة كثيرة للمهاجرين، بما فيها تلك العنيفة، وبشكل أعم، في ظل عدم احترام حقوق الإنسان وكرامته”.