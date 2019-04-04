حركة خمس نجوم تدعو لتحرك دبلوماسي بإشراك واشنطن لنزع فتيل التصعيد العسكري في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت حركة خمس نجوم، شريكة حزب الرابطة في الائتلاف الثنائي الايطالي الحاكم، إلى “تحرك دبلوماسي حاسم لنزع فتيل التصعيد العسكري الخطير في ليبيا وتفعيل غرفة التحكم المشتركة بين الولايات المتحدة وإيطاليا” بشأن ليبيا

وأعرب برلمانيو الحركة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس، عن “القلق البالغ إزاء الأخبار الواردة من ليبيا: تقدم جيش الجنرال خليفة حفتر العسكري نحو طرابلس وما ترتب على ذلك من إعلان التعبئة العامة للقوات المسلحة والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني” في العاصمة الليبية.

ورأى البرلمانيون، في تصريح صحفي، أن هذا التصعيد العسكري “يهدد بإنجرار ليبيا إلى حرب من شأنها إسقاط كل احتمالات عودة البلاد إلى الاستقرار، مع عواقب وخيمة للغاية ليس فقط على السكان الليبيين، ولكن أيضًا على المصالح الوطنية الإيطالية: من سلامة المنشآت النفطية لشركة إيني إلى إدارة ظاهرة الهجرة”.

وقالوا “إذا كان الجنرال حفتر، الذي يحظى الآن بدعم المملكة العربية السعودية من منطلق مناهضة قطر، قد أمر قواته بالتقدم (نحو طرابلس) للحصول على موقع قوة في ضوء المؤتمر الوطني الليبي الجامع في غدامس، فستكون هذه الخطوة في غاية التهور والخطورة”.