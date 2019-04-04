تقرير إيطالي: ارتفاع مستوى الضيق الاجتماعي للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبرز تقرير إيطالي “إرتفاع مستوى الضيق الاجتماعي، إزدياد التهميش وتكثيف العقبات التي تحول دون حصول المهاجرين على حماية إنسانية فعّالة”.

ولفت التقرير السنوي لمركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الذي تم تقديمه الأربعاء، الى أن “الأشهر الأخيرة من العام الماضي، سجلت جميع الخدمات التي نقدمها أن حياة الأشخاص الذين يتلقون المساعدة من قبلنا تتسم بتهديد متزايد”، مبينا أن “إلغاء الحماية الإنسانية (التي مُنحت في كثير من الأحيان في حالات أبرزت ظهور ضعف صحي أو اجتماعي)، وتعقيد إجراءات الحصول على الإقامة والحقوق المترتبة عليها”.

وقال التقرير إنه “بصورة أعم، تكاثر العقبات البيروقراطية على جميع المستويات، تنتهي بابعاد عدد متزايد من المهاجرين عن دوائر الاستقبال ومكاتب الخدمات المحلية”، واختتم بالقول إن “كثيراً من هؤلاء المُبعدين يعيشون في ظل ظروف تتسم بالهامشية الخطيرة ويعانون من مشاكل صحية”.