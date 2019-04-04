سالفيني: حاجة الى حل لما يحدث في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “نحن قلقون بشأن ما يحدث في ليبيا، وأغتنم هذه الفرصة لأطلب من الجميع حلًّا”، لأجل هذا البلد.

وخلال غداء عمل لوزراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في باريس، والمكرس لـ”مكافحة الاتجار بالمهاجرين والشبكات المخصصة للاتجار بالبشر”، استذكر الوزير سالفيني النتائج التي توصلت إليها الحكومة الإيطالية بخفض تدفقات الهجرة بنسبة تتجاوز الـ90٪، والتدخلات في إفريقيا لحل مشاكل الهجرة في مراحلها الأولى”.

وعاد وزير الداخلية ليؤكد مجددًا أنه “لا يمكن ترك مسألة إدارة الهجرة للمنظمات الخاصة”، كالمنظمات غير الحكومية، كذلك لأن “عائدات الاتجار بالبشر يتم تحويلها إلى أسلحة ومخدرات”، ناهيك عن حقيقة أن “العلاقة بين الإرهاب والهجرة السرية قد أثبتت” ، حيث ينتقل الأصوليون عبر إيطاليا للوصول إلى البلدان الأوروبية الأخرى”.

كما ذكّر نائب رئيس الوزراء بـ”الاستثمارات التي تتم بالتعاون مع إفريقيا، بدءاً من غانا وتوغو”، بينما “قدمنا لبلدان أخرى مثل تونس الوسائل التي تلزمها”، وفي ليبيا “أسهمنا بتدريب عناصر الأمن، كما هي الحال مع خفر سواحل طرابلس”، وعلى ضوء هذه الإجراءات الملموسة، طلب سالفيني من وزيري النيجر وبوركينا فاسو (الحاضران في الإجتماع) تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة”.

وأشار زعيم حزب الرابطة، الى “أننا لا نفكر بمساعدة تهطل كالأمطار، بل بتدخلات مستهدفة”، مقترحاً “تركيز جميع اتفاقيات التجارة والمعونة والتعاون المستقبلية على الدول التي تتعاونون للسيطرة على انطلاق المهاجرين وإعادتهم إلى اوطانهم”. واختتم مبينا أن “هذا يعني، مكافأة كل من يثبت تعاونه”.