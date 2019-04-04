مصادر سورية معارضة: 3 ملفات في أستانة المقبل في ظل غياب أمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر في المعارضة السورية إن الجولة الـ12 لاجتماع أستانا المقبل حول سورية والذي أعلنت الخارجية الكازاخية عن عقدها في 25 نيسان/أبريل الجاري بالعاصمة نور سلطان، “ستُناقش ثلاثة ملفات أساسية على رأسها ملف تشكيل اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تضع مبادئ توافقية لشكل الدستور المطلوب لسورية”.

إلى ذلك، وفق المصادر، “سيبحث الاجتماع من جديد عملية خفض التصعيد في بعض المناطق السورية، وبشكل خاص في إدلب وحماة وجنوب سورية، مع إمكانية تغيير البقع الجغرافية لهذه المناطق”.

كما قالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الاجتماع سيبحث إمكانية دعوة الأكراد كطرف لحضور الاجتماعات”.

والاجتماعات التي يعقدها الروس والأتراك والإيرانيون وممثلون عن النظام السوري وعن المعارضة السورية، سيحضرها في الغالب هذه المرة المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسن، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها هذه الاجتماعات التي بدأت في أستانا في كانون الثاني/يناير 2017 بين ممثلي النظام والمعارضة السورية برعاية روسية تركية إيرانية، التي وصفت نفسها بأنها دول ضامنة.

وقال مختار تليوبيردي، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، اليوم (الخميس)، إنه التقى بالمبعوث الدولي الجديد إلى سورية غير بيدرسن في مؤتمر في بروكسل مؤخراً، وأعرب الأخير عن رغبته بالمشاركة في اجتماعات أستانا، إن وافقت الدول الضامنة.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية أوربية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الولايات المتحدة لن تحضر الاجتماعات سوى بصيغة مراقب غير رسمي، ولن تُشارك فيها على أي مستوى آخر”.

وترفض الولايات المتحدة أن تكون سلسلة اجتماعات أستانا بديلاً عن مؤتمر جنيف وقراراته، وبشكل خاص جنيف۱، الذي اتفقت فيه الدول الكبرى على أن يكون في سورية مرحلة انتقالية تقودها هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، والقرار الأمم 2254، وهو ما لا يتوافق أستانا معه.