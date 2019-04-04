رئيس أساقفة إيطاليا: صرامة الحكومة إزاء المهاجرين تخيفني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي “أخشى من صلابة إيطاليا في مواجهة بعض المشاكل”، المرتبطة باستقبال المهاجرين، لأن “لأن الآخر أنا نفسي الأخرى”.

وخلال تقديم التقرير السنوي لمركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما الأربعاء، علق الكاردينال باسّيتّي على المرسوم الأمني الأخير لوزير الداخلية الإيطالي، قائلا “يجب أن يتم إدماجه”، وفي هذا المنظور، “لدينا مهمة كبيرة (ككنيسة) تتمثل بسد النقص”، هناك “حيث لم تقم المؤسسات بكل ما هو ضروري”.

وخلص رئيس الأساقفة الإيطاليين الى القول “نحن ملتزمون بسد الفجوات، بحيث لا يبقى أي شيء مفقود في مجال إندماج المهاجرين”.