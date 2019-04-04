رئيس أساقفة إيطاليا: فلنقلق إزاء أعداد الموتى من المهاجرين لا تدفقاتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي الى أن يتم تركيز القلق على أعداد الموتى من المهاجرين في عرض البحر، وليس من ناحية تدفقاتهم نحو سواحل البلاد.

وخلال تقديم التقرير السنوي لمركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما الأربعاء، أضاف الكاردينال باسّيتّي “لقد انخفض عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل إيطاليا”، لكن “عدد الوفيات في عرض البحر إزداد أضعافا مضاعفة، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟”، لأن “من الموت في البحر إهانة للجنس البشري”.

وتابع “إن ظاهرة الهجرة لن تجد حلاً في بناء الجدرا وانتشار الخوف من الآخر”، لأن “تعزيز السلام يمر من خلال العدالة الاجتماعية، ومن يبني الجدران سينتهي به المطاف لأن يكون أسير الجدران التي شيدها”.

وخلص رئيس الأساقفة الإيطاليين الى القول إن “معطيات الهجرة تقلقني، وأقول إنه يجب حل هذه المشكلات”، لأن “إنشاء عقلية تقود إلى رؤية الآخر كعدو، يعني قتل روحنا وروح الآخر أيضًا”.