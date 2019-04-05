متحدثة أوروبية: قلق شديد بشأن التصعيد العسكري في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن شعور الاتحاد بالقلق الشديد بشأن التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وأوضحت مايا كوسيانيتش، في تصريحات لها اليوم، أن أي إشتباك محتمل في مدينة طرابلس قد يؤدي إلى فوضى يصعب ضبطها في كل أنحاء ليبيا.

ويدعو الاتحاد الأوروبي، حسب المتحدثة، كل الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي استفزاز والتوجه نحو خفض التصعيد انطلاقاً من مبدأ ترجيح الحل السياسي للأزمة المستمرة في البلاد منذ عام 2011.

واستطردت قائلة: “الوضع الحالي يحتم على جميع القادة السياسيين الليبيين التصرف بمسؤولية وتقديم مصلحة البلاد على أي اعتبارات أخرى”.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يؤكد على التزامه بدعم جهود المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، فـ”المؤتمر القادم في غدامس بين الأطراف الليبية، يشكل فرصة يجب انتهازها من أجل وضع خارطة طريق للانتقال السياسي في البلاد”، وفق كلام كوسيانيتش.

وكانت موغيريني قد شاركت في اجتماع الرباعية الدولية بشأن ليبيا، (تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة)، في تونس على هامش قمة الدول العربية أواخر الشهر الماضي.