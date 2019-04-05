المفوضية الأوروبية تتعامل بحذر مع طلب تأجيل بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعاملت المفوضية الأوروبية بحذر شديد مع طلب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بشأن تأجيل انسحاب بلادها من الاتحاد (بريكست) لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، أن زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد هم المعنيون بالنظر بطلب السيدة ماي والبت فيه.

وأظهر المتحدث نفس الحذر تجاه ما تردد من تسريبات حول نية رئيس الاتحاد دونالد توسك، منح بريطانياً “تأجيلاً مرناً” لبريكست قد يمتد لعام واحد لحين توصل الأحزاب البريطانية لاتفاق بشأن انسحاب منظم من التكتل الموحد.

وقال شيناس: “نرى أن هذه التسريبات تأتي في إطار الكثير من التكهنات المتداولة بشأن بريكست”.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد رفض علانية أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام منح البريطانيين أي تأجيل لما بعد 12 نيسان/ابريل القادم، إلا في حال وافقوا على الاتفاق، فسيحصلون في هذه الحالة على تمديد لغاية 22 آيار/ مايو فقط.

وكان طلب سابق لتريزا ماي بتأجيل بريكست لنهاية شهر حزيران/يونيو قد رُفض من قبل الزعماء الأوروبيين في الدول الـ27 خلال قمتهم في 21-22 آذار/مارس الماضي.