هنية: حكومة اشتيه المرتقبة خارج الاجماع الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إن الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد اشتيه “خارج الاجماع الوطني”.

وقال هنية في خطبة الجمعة في أحد مساجد قطاع غزة، “إن حكومة محمد اشتية خارج الإجماع الوطني، ولا غطاء لها؛ لا استراتيجي ولا سياسي ولا وطني، ولا حتى غطاء اقتصادي”.

ويرتقب ان يعلن اشتيه الأسبوع القادم حكومته الجديدة التي ستضم إضافة الى حركة (فتح) ممثلين عن عدة فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية بغياب حركة (حماس).

واعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها المشاركة في الحكومة اليت ستصدر بمرسوم رئاسي عن الرئيس محمود عباس لتخلف حكومة رامي الحمد الله.

لكن فصائل فلسطينية مثل حزب الشعب وفدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية ستنضم الى الحكومة التي يتوقع ان تضم شخصيات مستقلة أيضا.

ودعا هنية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلا إن “المصالحة فريضة شرعية، وتتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل”.

ولفت الى ان “حركة (حماس) تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب قطاع غزة”، وقال أن “هناك حراكًا إيجابيًا في مباحثات التهدئة”، في اشارة الى الجهود المصرية بالوساطة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدية في قطاع غزة.