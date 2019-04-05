إيطاليا: إخضاع شاب لمراقبة خاصة بتهمة التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية إخضاع شاب إيطالي في عاصمة البلاد الصناعية، لمراقبة أمنية خاصة لبوادر انجرافه نحو التطرف.

وأضافت المصادر ذاتها في بيان الجمعة، أنه “في إطار نشاط وقائي موجه نحو أشخاص يتعرضون لخطر اجتماعي كبير”، فقد “ركز رجال شرطة مكافحة الجريمة بمديرية الشرطة في ميلانو (شمال)، انتباههم على شاب إيطالي يبلغ من العمر 24 عامًا “أظهر علامات إنجراف نحو بيئات التطرف الإسلامي”.

ووفقًا للمحققين، فقد “صدر ضد الشاب أمر إخضاعه لمراقبة خاصة من قبل الأمن العام”، وذلك “من أجل رصد سلوكه ومنعه من ارتكاب جرائم تخريبية”.