تاياني: حالة الطوارئ في إيطاليا هي البطالة لا الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، “إن حالة الطوارئ الأولى في البلاد ليست هي الهجرة، بل البطالة المنتشرة بين الشباب بشكل خاص”.

وفي كلمته خلال المؤتمر الوطني للطب الشرعي في روما، الجمعة، أضاف تاياني محذّراً “لا يمكننا وضع المهن الحرة في وضع يمكن معاقبتها من خلاله”، بل “بدلاً من إعطاء المال لأولئك الذين لا يعملون، يجب علينا ضمان منح القروض للشباب الذين يرغبون بتأسيس مكتب محاماة”.

وفي هذا السياق، خلص المسؤول الأوروبي الى القول إنه “لحماية الأعمال التجارية، يجب ضمان أن يكون المحامون الشباب قادرين على العمل في البيئات الأجنبية أيضًا”.