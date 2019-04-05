الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو مدانة ومرفوضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لعودة الرئيس محمود عباس الى فزة بأنها “غير مسؤولة” معبرة عن “استغرابها واستنكارها الشديدين ورفضها الكامل لها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه “ان هذه التصريحات مرفوضة وغير مقبولة وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، وتمهيدا لدويلة غزة التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها”.

وكان نتنياهو قال إنه لن يخلي ولو مستوطن واحد من الضفة الغربية ولن يسمح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبشأن غزة قال نتنياهو لصحيفة “اسرائيل اليوم”، إن “الخيار الحقيقي هو احتلال غزة وحكمها، ولكن ليس لديك أي شخص تعطيه القطاع، لن أعطيه لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، إن العلاقة بين غزة ويهوديا والسامرة قد انقطعت. إنهما كيانان منفصلان ، وأعتقد أنه على المدى الطويل ، هذا ليس بالأمر السيئ بالنسبة لإسرائيل. لقد جلب أبو مازن ذلك على نفسه، لقد خفض تدفق أموال السلطة الفلسطينية، واعتقد أنه من خلال القيام بذلك ، يمكنه إشعال غزة. سندفع ثمن احتلال غزة بخسارة فادحة في الأرواح ، وعلى ظهر إسرائيل سيحصل عباس على غزة على طبق من الفضة. هذا لن يحدث”.

ولكن ابو ردينه شدد على “ان موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي اراضي دولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اكد على وحدة الارض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967بما فيها القدس الشرقية”.

وقال ابو ردينه، “ان هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والمدعومة بشكل اعمى من قبل الادارة الاميركية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي”.

وأضاف ابو ردينه، “تنكشف اليوم مرة اخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن التي تهدد وحدة الاراضي الفلسطينية، الامر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الامة العربية”، وحذر من “السياسة الاسرائيلية وكل من يتماهى معها سواء كانت (حماس) التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة الامر الذي يهدد وحدة الارض ومستقبل القدس ومقدساتها”.

وقال ابو ردينه “ان موقف السيد الرئيس الدائم هو اقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وانه بدون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني لن يتحقق الامن والاستقرار، وان القدس ليست للبيع او الشراء وان الاستيطان جميعه غير شرعي”.

وحذر ابو ردينه “أية جهة داخلية او اقليمية او دولية من ان تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والامة العربية”.