برلماني إيطالي: الحرب الأهلية بليبيا سببها فشل حكومات الحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي أن الحرب الأهلية في ليبيا، تُعزى الى فشل حكومات الحزب الديمقراطي المتوالية في بلاده.

وقال رئيس قوة شرطة حماية مجلس النواب (من حزب أخوة إيطاليا)، إدموندو تشيريللي في مذكرة الجمعة، إن “الحرب الأهلية في ليبيا هو أيضًا نتيجة للأخطاء والسياسة الخارجية المفلسة من جانب حكومات الحزب الديمقراطي”، مبينا أن “أحد هذه الأخطاء كان الوقوف الى جانب أحد المتنافسين”، في إشارة الى دعم حكومة الوفاق الوطني “بينما كان على إيطاليا أن تؤيد الاستقرار والتفاهم بين (الجنرال خليفة) حفتر و(رئيس المجلس الرئاسي فائز) السرّاج”.

وأضاف تشيريللي “آمل أن تنتهي الأعمال القتالية على الفور”، ودعا لأن “يتخذ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي مبادرة سياسية لتعزيز عملية السلام والاستقرار في ليبيا”، ولـ”تُقدِم الحكومة على عمل ما، إن كانت موجودة”، فـ”ليبيا بلد استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، لا بسبب العلاقات الاقتصادية حول موضوع الطاقة وحسب”، بل “لأنها كانت بلداً صديقاً دائماً”.

وخلص البرلماني اليميني الى القول “وفي النهاية، أناشد فرنسا أن تتصرف كدولة متحالفة، مصاحبة لعملية استقرار سريعة في ليبيا”.