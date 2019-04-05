خبير أمريكي بالشأن الليبي: حفتر يريد تعزيز قوته على ضوء المؤتمر الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى خبير أمريكي بالشأن الليبي، أن عملية تحرير طرابلس الغرب التي أعلن عنها المشير خليفة حفتر هي “على الأرجح”، محاولة “لزيادة تعزيز موقعه على ضوء المؤتمر الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده في منتصف الشهر الجاري”، في غدامس.

وأضاف الخبير بالشأن الليبي في مؤسسة راند، ناثان ڤيست، وهي مؤسسة فكرية أمريكية معروفة في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، “أعتقد أن هدف حفتر النهائي هو أن يصبح القوة البارزة في ليبيا”، وهذا “يمكن أن يحدث بطرق مختلفة”، إما “من خلال نوع من الانتخابات، حل تفاوضي يضعه على رأس جيش ليبي حر من السيطرة المدنية أو من خلال نصر عسكري”.

وتابع ڤيست “اقترح محللون آخرون أن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، رفض اتفاقاً محتملاً مع الإمارات لأنه كان من شأنه أن يمنح حفتر كثيراً من القوة”.

وخلص الخبير السياسي الأمريكي الى القول إن “من الممكن حينئذٍ أن يكون الجنرال حفتر قد قرر أن يمسك بزمام الموقف بيديه، وذلك من خلال عمل أحادي الجانب”.