مسؤول دبلوماسي إيطالي: لن نسمح بإعادة التاريخ لنفسه في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول دبلوماسي إيطالي إنه “لن نسمح بأن يعيد التاريخ نفسه في ليبيا”.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية مانليو دي ستيفانو، في تصريحات الجمعة، “نأمل، مثل أي شخص آخر، أن يؤدي الضغط الدبلوماسي القوي على جميع الأطراف المعنية (في ليبيا) إلى خفض التوتر قبل فوات الأوان”.

وتابع “لا يمكن لأي شخص في ليبيا أو في الخارج أن يتحمل مسؤولية معاناة جديدة للشعب الليبي المرهق أصلا، وإفشال جهود هذا البلد للتهدئة والتطبيع”. وأردف “لا نزال مقتنعين بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”.

وأكد المسؤول الإيطالي “إننا نؤيد جهود الأمم المتحدة والممثل الخاص غسان سالامه لدعم العملية السياسية الرامية الى تجاوز الفترة الانتقالية”، مبينا أن “الهدف الأساس لا يتمثل باستقرار المنطقة فقط”، بل “للمصالح الوطنية الإيطالية أيضًا”، والتي “تمتد “من الإستثمار بمجال الطاقة إلى التحكم في تدفقات الهجرة”. واختتم مكررا “لن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه”.