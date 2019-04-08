وزراء أوروبيون يناشدون الأطراف المتقاتلة في ليبيا خفض التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – ناشد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأطراف المتحاربة في ليبيا العمل على وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام الحوار.

وتطرق الوزراء إلى الوضع الليبي في تصريحات لهم لدى وصولهم إلى مقر اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من أن الملف الليبي غير مدرج رسمياً على جدول الأعمال.

واعتبر الوزراء ان اشتداد القتال سيجعل من الصعب عملياً الحديث عن عملية سياسية وانتخابات في ليبيا، وحسب كلام وزير الخارجية الفنلندي تيمو سيوني “نحن قلقون جداً، وحان الوقت ليشرع القائد العسكري خلفية حفتر بالحوار مع طرابلس”.

أما وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، فقد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامه.

وأشار أسلبورن الى أن الدول الأعضاء مجتمعة تعمل من أجل وقف القتال ومنع مزيد من التدهور في ليبيا.

ويرى الأوروبيون أن تدهور الوضع الأمني سيعرقل المساعي الجارية لعقد مؤتمر ليبي – ليبي في غدامس خلال الأيام القادمة.

وتنظر بروكسل إلى هذا المؤتمر على أنه فرصة يجب الاستفادة منها لإعداد خارطة طريق تفيد من عودة الاستقرار والتقدم نحو تنظيم انتخابات وتفعيل عملية سياسية ديمقراطية في ليبيا.