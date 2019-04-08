موغيريني تهاتف سلامه لبحث الوضع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قيامها بالاتصال صباح اليوم بالمبعوث الدولي لليبيا غسان سلامه لبحث الوضع المتدهور ميدانياً في البلاد.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم في لوكسمبورغ، مؤكدة أن المشاركين سيناقشون الوضع الليبي على الرغم من عدم تسجيله على جدول الأعمال الرسمي.

وحول اتصالها بالمبعوث الدولي لليبيا، أكدت موغيريني أنها أرادت توصيل رسالة أوروبية موحدة مفادها أن الاتحاد جاهز لدعم العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.

وناشدت المسؤولة الأوروبية الأطراف المتحاربة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني والسماح بإجلاء المدنيين والجرحى من أماكن القتال.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن قناعتها بأن الليبيين لا يحتاجون لمزيد من الاقتتال الداخلي، بل إلى الحوار الوطني، مضيفة: “يجب على القادة الليبيين تجاوز مصالحهم والعمل على خدمة الشعب”.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن ليبيا ستعرف النجاح لو تصرفت قياداتها السياسية والعسكرية بروح من المسؤولية والحوار، منوهة بضرورة تعزيز مفهوم المشاركة في السلطة والإدارة وتقاسم الثروات.