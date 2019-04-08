الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على ايران تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على ايران على خلفية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وذلك لعام إضافي كامل.

وتتمحور العقوبات الأوروبية حول منع بعض الأفراد من دخول أراضي الدول الأعضاء وتجميد أصول أموال بعض الشركات والهيئات.

وتطال هذه العقوبات التي فًرضت للمرة الأولى عام 2011 حوالي 82 شخصاً وشركة إيرانية.

كما تمتنع الشركات الأوروبية، بموجب العقوبات نفسها عن تصدير أي معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي أو أجهزة اتصال قد تستعمل أيضاً لغرض التجسس على المواطنين في ايران.

ويأتي قرار تمديد العقوبات في الوقت الذي تتابع فيه بعض الدول الأوروبية إجراء “حوار” مع ايران بشأن القضايا المقلقة مثل دور طهران في الشرق الأوسط، وبرنامج الصواريخ البالستية الذي تطوره وانتهاكات حقوق الانسان في الداخل.

كما يتوازى تمديد العقوبات مع تصميم الاتحاد الأوربي الاستمرار في العمل على الحفاظ على الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران عام 2015، وذلك على الرغم من الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه.