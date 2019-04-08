مصادر دفاعية إيطالية: جنودنا باقون بمستشفى مصراتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت مصادر دفاعية إيطالية أن الجنود الإيطاليين سيبقون في مستشفى مصراتة، شمال البلاد، لتنكر بذلك الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام ليبية حول انسحاب القوات الإيطالية.

وقالت المصادر المطلعة، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الاثنين، إنه “ليس هناك أي مخطط لانسحاب ما يقرب المائتي جندي إيطالي”، الذين “ينتشرون في الحامية التابعة لمستشفى مصراتة في ليبيا”.

وخلصت المصادر ذاتها مؤكدة أن “المستشفى الإيطالي لا يزال يعمل تحت تصرف السكان الليبيين”.

وكانت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية، أكدت أن سفارة بلادها في طرابلس الغرب، ستبقى مفتوحة. بينما أعلن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، جانفرانكو داميانو، “عودة بعض الشركات العاملة في طرابلس في قطاع النفط والغاز”.